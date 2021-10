Covid, la Camera di Commercio offre borse di studio per studenti in difficoltà

Mancano pochi giorni (scadenza 30 luglio) per presentare domanda per le 115 Borse di studio messe a disposizione dalla Camera di commercio a favore di studenti che si trovano in difficoltà a causa delle conseguenze dell’emergenza Covid-19.

“Gli effetti della pandemia non devono in nessun caso compromettere la continuità del percorso di studio di ragazzi meritevoli, che per ragioni diverse possono trovarsi in condizioni di disagio economico o di fragilità – spiega Dario Gallina, Presidente della Camera di commercio di Torino. – A fronte della situazione emergenziale che stiamo vivendo, per la prima volta l’ente camerale ha voluto quindi investire 200 mila euro per finanziare 115 Borse di studio a favore di universitari e studenti degli ITS, per garantire un’opportunità per continuare a studiare con profitto”.