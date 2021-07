Desideri trascorrere le tue vacanze tra sole, spiaggia, divertimento e relax? Allora l'Hotel Metropol fa al caso tuo! (VIDEO)

A pochi passi dal mare e dal centro città di Diano Marina c'è l'Hotel Metropol, recentemente rinnovato ed ampliato. Una moderna struttura 4 stelle situata su una dolce collina, in una posizione privilegiata, con una splendida vista sul mare e sul Golfo di Diano.

Le camere sono luminose, piacevolmente arredate, dotate di ogni comfort e con splendida vista panoramica. Diano Marina è il posto ideale da scegliere se desideri delle vacanze al mare indimenticabili. E' la meta ideale per tutti coloro che sono alla ricerca di una vacanza di relax e divertimento, anche perché la movida notturna e gli eventi non mancano mai!

La struttura elegante e curata, offre inoltre una vasta gamma di servizi: ottimo ristorante, spiaggia privata, due piscine (una per adulti ed un'altra per bambini), splendido giardino, terrazza panoramica e parcheggio privato. Qui si vivono vacanze da sogno in compagnia di personale cortese, premuroso e preparato. Per gli amanti della buona cucina il ristorante è in grado di offrire gustosi piatti sia della tradizione ligure sia della cucina internazionale.

La spiaggia privata, compresa nel prezzo della camera, è posta a soli 200 mt. di distanza ed è raggiungibile anche grazie al servizio di bus-navetta.

Vieni a vivere un'esperienza unica ed emozionale coccolato dalle attenzioni dello staff dell'hotel. Cogli al volo l'opportunità di un incantevole soggiorno nella Riviera dei Fiori, all'insegna della qualità e della tranquillità.





Per ulteriori informazioni:

Hotel Metropol

Via Divina Provvidenza, 2

Diano Marina

Tel. : +39 0183495545

Email : info@hotelmetropol.com

Sito: https://www.hotelmetropol.com/

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/Hotel-Metropol-184680411557551/