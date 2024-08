Ferita e incapace di volare, è tornata libera la piana recuperata nel Palazzo della Regione

Era stata recuperata ferita e impossibilitata a riprendere il volo, ma le cure ricevute dai sanitari del CANC, il Centro Animali Non Convenzionali di Grugliasco, nell’ambito del progetto “Salviamoli Insieme”, finanziato dalla Città metropolitana di Torino, le hanno consentito di tornare libera in natura. Parliamo di una Poiana, che, su segnalazione dei dipendenti della Regione Piemonte, i tecnici del CANC avevano recuperato al 43° piano del grattacielo dell’amministrazione regionale in piazza Piemonte a Torino.

Il rapace era rimasto intrappolato ed aveva riportato un trauma cranico. Dopo le cure del caso, la capacità della Poiana di riprendere il volo è stata testata in un apposito tunnel allestito al CANC. Il volatile è stato liberato in un luogo idoneo nell’ambiente naturale.

COSA FARE SE SI AVVISTANO ANIMALI IN DIFFICOLTÀ

Per quanto riguarda la fauna selvatica pericolosa o non gestibile dai cittadini , il CANC e la Città metropolitana di Torino hanno stipulato da alcuni anni una convenzione, che prevede l'impegno diretto della Struttura didattica speciale Veterinaria dell'Università di Torino, oltre che del personale della Funzione specializzata tutela fauna e flora della Città Metropolitana, per il servizio “Salviamoli Insieme on the road”. Tale servizio prevede il recupero in campo della fauna selvatica pericolosa o non gestibile dai cittadini.

Il CANC ha sede in largo Braccini 2 a Grugliasco e, come detto, cura il servizio per conto della Città Metropolitana. Il servizio “Salviamoli Insieme on the road” è attivo 24 ore su 24 sulla linea telefonica 349-4163385, a cui rispondono i tecnici faunistici che effettuano i recuperi di ungulati, carnivori pericolosi, rapaci e ofidi. Al numero 366-6867428 del servizio “Salviamoli Insieme” rispondono invece i veterinari in reperibilità che visitano gli animali selvatici portati al CANC dai privati cittadini.

Le segnalazioni di animali selvatici in difficoltà possono anche essere inviate via e-mail all’indirizzo infofauna@cittametropolitana.torino.it.