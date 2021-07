Referendum sull'eutanasia legale, 6500 firme raccolte in Piemonte

Si è svolta questa mattina nella sede dell'Associazione radicale Adelaide Aglietta, la conferenza stampa per lanciare i 3 giorni di mobilitazione straordinaria dal 9 all'11 luglio. Obiettivo: superare di slancio le 10.000 firme in Piemonte!



Sono intervenuti il Presidente di Radicali Italiani Igor Boni, Silvio Viale dell'Associazione Luca Coscioni e Patrizia De Grazia, Coordinatrice dell'Associazione radiale Aglietta.

I tre esponenti politici hanno dichiarato:

"Chiediamo ai due candidati a sindaco di centrosinistra e centrodestra, Lurusso e Damilano, di prendere posizione sul referendum. Se sono d'accordo li invitiamo a firmare immediatamente, altrimenti gli chiediamo di assumere la responsabilità di dire che non vogliono dare la libertà di scelta sul fine vita ai cittadini italiani. Ad oggi il Piemonte ha superato di slancio le 6500 firme raccolte (Torino ne ha raccolte quasi 5.000) ma dobbiamo raggiungere in questo fine settimana le 10.000 se vogliamo tentare la scalata alle 500.000 mila firme autenticate e certificate necessarie entro il 30 settembre, per indire il referendum.

Senza il referendum la politica italiana continuerà a mettere la testa sotto la sabbia. Per questo chiediamo ad ogni cittadino di divenire parte attiva di questa splendida campagna di civiltà, per conquistare insieme il diritto ad una morte dignitosa.

Denunciamo con forza l'ostruzionismo del Comune di Torino che dopo 15 giorni non ha ancora messo a disposizione dei cittadini i moduli per firmare, violando la legge e ostacolando i diritti costituzionali degli italiani.

Un grazie tra gli altri a Sergio Chiamparino, Chiara Foglietta, Davide Betti Balducci, Mauro Salizzoni, Mimmo Carretta e Davide Mattiello che hanno voluto firmare e darci una mano a convincere altri a farlo. E' una battaglia di civiltà che dobbiamo cogliere ora se non vogliamo far passare altri anni nell'oblio di una politica vile che non vuole affrontare questo tema che vede l'accordo della maggioranza degli Italiani".



Ecco i tavoli dove firmare:

VENERDÌ 9 LUGLIO:

- Dalle ore 11 alle ore 17 in via Po angolo Piazza Vittorio

- Dalle ore 17 alle ore 20 in Piazza San Carlo

- Dalle ore 18:30 a mezzanotte ai #Murazzi (Magazzini del Po)



10 LUGLIO:

- Dalle ore 10 alle ore 13 in Via Garibaldi angolo via San Dalmazzo

- Dalle ore 16 alle ore 19 in Piazza San Carlo

- Dalle ore 9 alle ore 15 in Corso Palestro angolo via Garibaldi

- Dalle ore 14:30 alle ore 17:30 in via Po angolo Piazza Vittorio



11 LUGLIO:

- Dalle ore 9 alle ore 13 a Porta Nuova

- Dalle ore 10 alle ore 13 in via Garibaldi angolo Piazza Castello

- Dalle ore 16 alle ore 19 in via Garibaldi angolo via San Dalmazzo

- Dalle ore 10 alle ore 12:30 in Via Po angolo Piazza Vittorio