Altri 40 mila piemontesi vaccinati oggi. I nuovi casi di Covid calati del 23% a inizio luglio

Sono 40.140 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A 32.497 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinati di oggi, in particolare, sono 4.049 i 16-29enni, 3.013 i trentenni, 4.295 i quarantenni, 13.899 i cinquantenni, 3.644 i sessantenni, 7.633i settantenni, 674 gli estremamente vulnerabili e 186 gli over80. Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 3.998.336 dosi (di cui 1.451.450 come seconde), corrispondenti all’89,9% di 4.446.580 finora disponibili per il Piemonte.

IL PRE-REPORT SETTIMANALE

Nella settimana 28 giugno-4 luglio in Piemonte si è ridotta l’incidenza dei nuovi casi di oltre il 23%, anche se in minor misura rispetto alla settimana precedente.

L’Rt puntuale calcolato sulla data di inizio sintomi è sceso da 0.56 a 0.50. La percentuale di positività dei tamponi è rimasta costante (0.3%). Ancora ridotti i tassi di occupazione dei letti ordinari (dal 3% all'1%) e in terapia intensiva (dal 2% all'1%).

Sono diminuiti i focolai attivi, i nuovi e il numero di persone non collegate a catene di trasmissione note.