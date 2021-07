Atc, raccontare le periferie attraverso le foto: da Falchera a Mirafiori, ecco chi ha vinto "Reality shot"

È stato Giovanni Bergadano, con i suoi sguardi “nascosti” su scorci di Falchera, ad aggiudicarsi il podio di Reality Shot, il corso-concorso di fotografia promosso dall’Atc del Piemonte Centrale e dalla sua società in house Casa Atc Servizi con la collaborazione dell’associazione Kallipolis.



Giovanni ha 20 anni, vive in un complesso Atc a Barriera di Milano ed è al primo anno di ingegneria al Politecnico. Nella fotografia è autodidatta, si è iscritto a Reality Shot pensando fosse un buon modo per conoscere la città e persone con la sua stessa passione. Per lui, grazie alla collaborazione con CAMERA, Centro Italiano per la Fotografia, il premio è un corso intensivo in Visual Storytelling cui potrà dedicarsi nei prossimi mesi.



Cinque in tutto i vincitori selezionati da una giuria composta dal direttore artistico Luca Beatrice, dai due tutor Maura Banfo e Simone Mussat Sartor con lo staff del progetto e da un ospite d’eccezione, l’affermato fotografo di moda e reporter Toni Thorimbert, che con questi ragazzi qualcosa in comune ce l’ha: "Il tema della periferia – ha spiegato, consegnando il premio - è il mio, perché anche io sono cresciuto nelle case popolari, alla periferia di Milano, e ho cominciato fotografando proprio quello che mi stava intorno".



Gli altri vincitori, tutti ventenni, sono Anita Luz Berman, che vive a Mirafiori e sta girando un film sulle case popolari, Marco Gagliardi, che studia pittura all’Accademia di Belle Arti, Angela D'Antonio, che la passione per l’obiettivo ce l’ha sin da piccolissima e Chiara Fontana, che ha studiato da geometra ma ora vorrebbe dedicarsi alla fotografia. Per loro un buono da spendere in materiale fotografico e la foto ricordo con Toni Thorimbert, prima della consegna degli attestati per tutti i partecipanti.