Appuntamenti d'estate, a Grugliasco torna "Le Serre del Cinema" con la terza edizione

Dopo il grande successo delle prime due edizioni, la Società Le Serre e l’Assessorato alla Cultura della Città di Grugliasco , in collaborazione con le Associazioni Zampanò di Asti e Arturo Ambrosio di Torino, ripropongono per l'imminente stagione estiva la seconda edizione della rassegna cinematografica all’aperto intitolata “ Le Serre del Cinema ”.

Si parte con due serate ad ingresso gratuito: venerdì 16 luglio, l’arena verrà inaugurata con un evento che riguarda una delle principali sfide del nostro presente: la tutela dell’ambiente che passa anche attraverso il rispetto e la conoscenza di un mondo come quello delle api, posto in forte stress dalle logiche del profitto dell’uomo. Insieme con i curatori del progetto dell’apiario urbano di Grugliasco ed alcuni apicultori, organizzeremo un pre-serata nella quale verrà raccontato/mostrato il complesso e affascinante mondo delle api. A seguire, verrà presentato, in collaborazione con Piemonte Movie, il poetico ed emozionante Honeyland, candidato agli Oscar come miglior film straniero nel 2020. Il docu-film racconta il rapporto tra un’ apicultrice dell’entroterra macedone e la realtà che la circonda.



Il secondo appuntamento della rassegna, sempre gratuito sarà per sabato 17 luglio e porrà, anch’esso, l’accento su un tema imprescindibile - le nuove generazioni - curato dall’associazione ColoriQuadri che a Grugliasco organizza il Muuh Film Festival; secondo “lo stile della casa”, l’evento avrà il provocatorio titolo di “Vietato ai maggiori di 18” e sarà una serata dedicata a quei cortometraggi, che hanno contribuito alla storia del Muuh Film Festival, diretti o interpretati con impegno e ironia da bambini e ragazzi: il nostro futuro prossimo è già presente!