Beinasco, Giuliana candidato sindaco "green" :"Revisione ciclabili e sgravi per aziende amiche ambiente"

Andrea Giuliana sarà il candidato sindaco “green” di Beinasco. Sostenuto dalla coalizione formata da Europa Verde, Passione Beinasco e cambiAmo Beinasco, promette di essere un primo cittadino “disponibile all’ascolto, sempre alla ricerca del confronto, determinato a compiere scelte condivise, attento all’uso delle parole, sempre alla ricerca del bene comune, impegnato a valorizzare ciò che unisce piuttosto che a enfatizzare ciò che divide”.

Tra i punti cardine del programma elettorale l’inserimento del cibo biologico nelle mense scolastiche, “prediligendo prodotti locali e stagionali a Km zero”. Giuliana vuole poi destinare alcuni spazi comunali non utilizzati, a prezzi agevolati, per progetti di coworking e/o piccole start up, così come capannoni dismessi ad iniziative per la socializzazione dei disabili. Favorite poi quelle aziende che adottano politiche sostenibili certificate tramite l’introduzione di sgravi fiscali e agevolazioni.

Il candidato sindaco dei Verdi si propone di verificare lo stato “di manutenzione e ristrutturazione degli istituti scolastici al fine di migliorarne la classe energetica, con l’utilizzo di sistemi all’avanguardia come pannelli fotovoltaici, batterie di accumulo, pompe di calore e realizzazione di un sistema per la raccolta delle acque piovane” da riutilizzare. Prevista poi la revisione delle piste ciclabili del territorio, migliorando i collegamenti con i comuni limitrofi.