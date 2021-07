Serritella (M5S): "Il Centro per l'automotive coinvolgerà le migliori intelligenze"

"Grazie all’emendamento a mia prima firma approvato nel decreto Sostegni Bis, nasce a Torino il Centro Italiano di ricerca per l’automotive. Il nuovo polo si occuperà di ricerca scientifica, trasferimento tecnologico e in generale di sviluppo di tecnologie innovative, con particolare riferimento alle applicazioni dell'Intelligenza Artificiale. Con una dotazione di 20 milioni all’anno avremo la possibilità di essere competitivi anche a livello internazionale". Queste le parole del deputato del M5S Davide Serritella sul progetto che coinvolgerà le migliori intelligenze della città e del Paese e potrà essere un punto di eccellenza di riferimento per la ricerca, non solo per il settore dell’automotive ma anche tutta la filiera tecnologica.

"Il Centro - continua Serritella - sarà davvero la casa della ricerca, coinvolgendo più ambiti, dalla transizione 4.0 all’aerospazio attingendo alle tante qualificate risorse di fondazioni e università, ma non solo. Un successo indiscusso visto che il polo per l’intelligenza artificiale è stato votato trasversalmente da tutte le forze politiche! Ancora una volta Torino è esempio per il nostro paese e sono soddisfatto che tutto ciò avvenga sotto l’amministrazione di Chiara Appendino", chiude Serritella.