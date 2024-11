Lavori in corso a Beinasco: asfaltatura strade e rifacimento della segnaletica

Nelle settimane scorse si erano conclusi i lavori per rimettere a posto i due cimiteri cittadini, ma negli ultimi giorni scorsi Beinasco si è rimessa in moto per portare avanti altri interventi importanti.

Segnaletica e riasfaltature

Sono partiti, approfittando anche del bel tempo, i lavori di riqualificazione della segnaletica orizzontale in diversi punti della città, che vanno di pari passo con le nuove asfaltature in giro per Beinasco: l'obiettivo è quello di avere strade migliori e più sicure, specie adesso che si sta avvicinando l'inverno.