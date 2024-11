Nel 2025 Torino capitale del gusto con “The World's 50 Best restaurants”

Nel 2025 Torino capitale del gusto. Il prossimo anno infatti il capoluogo piemontese ospiterà la cerimonia di premiazione di “The World's 50 Best restaurants”, la classifica che premia i migliori ristoranti al mondo.

L’appuntamento da segnare in calendario per tutti i golosi è il 19 giugno 2025. Il momento clou sarà preceduto da una serie di iniziative messe a punto da Regione Piemonte e Città di Torino, host partner di 50 Best.

L’annuncio ufficiale dell’evento verrà dato oggi a Londra alla Vtm (World Travel Market), dove sono presenti il sindaco Stefano Lo Russo, il governatore Alberto Cirio ed il presidente della Camera di Commercio Dario Gallina.

I commenti

“E’ la prima volta – ha spiegato questa mattina il primo cittadino ai microfoni di To Radio – che il capoluogo piemontese ospita “The world's 50 best restaurants”, grazie al lavoro condotto da Comune e Regione”.

"Torino - ha sottolineato William Drew, direttore editoriale di The World's 50 Best Restaurants - è una capitale culinaria a sè stante e siamo estremamente lieti di visitarla, insieme alla regione del Piemonte, per il programma di eventi e la cerimonia di premiazione. E' arrivato il momento del debutto di 50 Best in Italia, dove la cultura del cibo e dell'ospitalità sono profondamente radicate nella società".