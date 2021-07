I consigli più utili per la sicurezza in casa

Il tema della sicurezza in casa non può essere affatto sottovalutato. È proprio così, visto che la casa è ritenuta per definizione il luogo più sicuro in cui possiamo svolgere la nostra vita quotidiana. Quando ci si riferisce alla sicurezza in casa, si possono intendere diversi aspetti della questione. Da un lato ci si dovrebbe concentrare sulla possibilità di evitare il rischio di incidenti domestici, evitando che la casa non nasconda insidie. Dall’altro ci si riferisce anche al problema dei furti, che, secondo le ultime stime, si verificano sempre più frequentemente. A volte però, per rendere la nostra casa più sicura, basta mettere in pratica delle semplici accortezze. Ecco di che cosa si tratta.

Ridurre il rischio degli oggetti pericolosi

È molto importante mettere in sicurezza i luoghi esterni, come balconi, terrazze o giardini, e non lasciare sedie o piccole scale vicino ai balconi o alle finestre. Se le ringhiere dei balconi sono troppo basse, possiamo installare delle reti di protezione, e non lasciamo a portata di mano dei bambini degli oggetti piccoli che potrebbero essere ingeriti, come monetine o piccole batterie. Se abbiamo armi in casa, teniamole in sicurezza eutilizziamo i prodotti specifici per la manutenzione, come l'olio per armi presente sul sitowww.mf82.it.

Tenere in casa una cassetta del pronto soccorso

In caso di incidente domestico è sempre bene avere in casa una cassetta del pronto soccorso ben fornita. Ne esistono in commercio diverse tipologie pronte all’uso, ma possiamo comporre anche il nostro kit personalizzato. In particolare non dovrebbero mancare mai i guanti sterili monouso, garza sterile, flaconi di soluzione fisiologica, pinzette da medicazione monouso, cotone idrofilo, cerotti, termometro e l’apparecchio per la misurazione della pressione.

Fare manutenzioni periodiche

In termini di prevenzione è molto importante provvedere a fare una manutenzione periodica e regolare degli impianti e degli apparecchi che abbiamo installati in casa. Ci riferiamo da questo punto di vista soprattutto agli impianti della luce e del gas.

Teniamo in conto il fatto che, se si verificano dei problemi come per esempio sbalzi di corrente o fuoriuscite di gas, occorre chiamare tecnici specializzati.

Adottare misure contro gli incidenti domestici

È molto importante riuscire ad adottare delle regole fondamentali per prevenire gli incidenti domestici. Per esempio, se abbiamo delle scale in casa, per renderle meno scivolose possiamo applicare dei materiali antiscivolo sui gradini.

Ricordiamoci sempre di posizionare un tappeto antiscivolo o una maniglia di appoggio dentro la doccia e un tappeto in grado di assorbire l’acqua appena usciamo dalla doccia o dalla vasca. Posizioniamo delle luci notturne che si accendono con i sensori di movimento.

Installare un sistema di allarme

Contro i furti in casa cerchiamo di prevenirli installando un sistema di allarme. Ci sono disponibili in commercio diverse soluzioni per quanto riguarda i sistemi di sicurezza. Per esempio possiamo scegliere di installare un sistema cablato oppure un antifurto wireless. Ne esistono anche in kit predisposti di facile installazione.

Tenere in considerazione le porte e le serrature

Se è il caso dotiamo l’ingresso della nostra casa di una porta blindata, per rendere più difficili i tentativi di effrazione. Inoltre possiamo dotarci anche di serrature anti duplicazione. Può essere utile installare anche un sistema di videosorveglianza, con delle telecamere che si collegano tramite app al nostro smartphone, in modo da tenere la situazione sotto controllo anche quando siamo lontani dalla nostra abitazione.

Inoltre potrebbe essere davvero utile installare un videocitofono, in modo che possiamo vedere qualcuno che suona alla nostra porta, parlargli in maniera preventiva, per poi decidere se aprire la porta. Possiamo anche sorvegliare bene i punti di accesso alla nostra casa, dotandoci di sistemi di sicurezza anche per le finestre, come per esempio gli antifurti magnetici.