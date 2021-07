Con i Veicoli Commerciali Elettrici Citroën da Autojet il trasporto è più easy

La voglia di mobilità a zero emissioni è arrivata anche nel comparto dei Veicoli Commerciali della Concessionaria Citroën Autojet di Ciriè, specie di quelli concepiti per le consegne in ambito urbano.

Da più di 30 anni l’impegno e la dedizione della famiglia Baima, contribuiscono a tenere alto il marchio Citroën, facendo di Autojet Citroën la prima concessionaria di marca straniera nella zona di pertinenza, la più grande di Torino e provincia.

Il sistema dei trasporti svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo e qualità della vita, condiziona la competitività delle economie e consente l’imprescindibile integrazione dei mercati nell’era della globalizzazione. Sono queste le motivazioni che hanno spinto il marchio Citroën ad ampliare la gamma di veicoli commerciali per rispondere a tutte le esigenze degli operatori professionali. La tecnologia elettrica si sposa bene con l’utilizzo urbano del mezzo, senza contare la tassazione più favorevole, l’accesso libero alle ztl ed il parcheggio gratuito nelle zone con strisce blu. Concetti importanti per una clientela professionale che mira sempre di più ad un servizio di qualità, ma al tempo stesso con meno spese da sostenere.

Un veicolo commerciale elettrico è più facile da usare di uno a motore termico: nessuna frizione, nessun cambio classico o automatico, senza vibrazioni e soprattutto manutenzione quasi del tutto azzerata. La proposta dei Veicoli Commerciali Elettrici Citroën della concessionaria Autojet nasce per soddisfare le esigenze dei professionisti: dalle consegne a domicilio dell’ultimo miglio alla distribuzione di merci in genere, con un veicolo in grado di svolgere un’attività quotidiana all’interno dei centri urbani o extra-urbani, senza alcun impatto ambientale.

I nuovi veicoli della casa francese sono più performanti non solo dal punto di vista ambientale ma anche a livello di sicurezza, diminuendo il rischio di incidenti.

Autojet offre inoltre, un servizio di allestimento del veicolo commerciale a seconda delle esigenze della propria clientela, come ad esempio la cella frigorifera.

Oltre al settore dedicato ai veicoli commerciali, Autojet è anche Business Center, adibito alla vendita di vetture nuove, usate e KM0 e veicoli aziendali ed alla manutenzione dei veicoli commerciali Citroën e Peugeot con un parco auto di oltre 500 veicoli usati, controllati e garantiti dal servizio assistenza.

Autojet a Cirié è Concessionaria Citroën e Peugeot ma anche Service Ufficiale Autorizzato per Citroën, Peugeot e Opel e offre a chi lo desidera, un servizio di noleggio a lungo termine, il tutto in Via Torino 126.

Per ogni ulteriore informazione è possibile chiamare al 011 922.27.88 o visitare il Sito o la pagina Facebook.