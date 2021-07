Nuovo appuntamento con Miss Damigella d'Onore

Il prossimo appuntamento con Miss Damigella d'Onore è fissato per giovedì 22 luglio al Castello di Saffarone in Corso Regina Margherita 497 a Torino con un ospite di grande spessore: l'attrice Emanuela Tittocchia.

Miss Damigella d'Onore è il primo concorso in Italia nel quale le modelle non sfilano in bikini ma in costumi d'epoca, si pensi ai costumi del Palio della città di Fossano oppure ad abiti teatrali di scena.