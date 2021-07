Quasi 100 partenti e un ricco montepremi nella serata della Tris Quarté Quinté a Vinovo

Novantasette cavalli al via spalmati nelle otto corse in programma, dal Premio La Plata che aprirà il programma alle 19.10 fino al Premio Argentina, Tris Quarté Quinté che chiuderà la serata.

Un appuntamento imperdibile all'Ippodromo di Vinovo domani, mercoledì 21 luglio, per un'altra preserale da ricordare, anche perché il montepremi complessivo è da gala.

La Tris, riservata agli anziani, vedrà 17 binomi al via sui tre nastri del doppio km. In fondo scatterà Uma D’Asti con Franco Ferrero che può puntare almeno ad un bel piazzamento in attesa di tornare con la sua cavalla in Francia. Nei cinque per le scommesse possono tranquillamente entrare Uncle Nico che Cosimo Cangelosi affida a Santo Mollo e Rocciamelone con Edoardo Loccisano in sulky. Ma anche Vistamar insieme a Davide Nuti, Abby Wise As e Alessandro, Aldoc Dr e Pippo Gubellini

Nelle altre corse in programma, una è dedicata ai 2 anni (sette dietro le ali dell’autostart) ed una riservata alla categoria dei gentlemen. Ma soprattutto Vinovo, con la chiusura di tutti gli altri ippodromi del Nord-Ovest, darà modo a tutti i driver di puntare a bersagli importanti per il prestigio e le casse. Come succede negli ultimi tempi, l'ingresso sarà libero e contingentato con possibilità di mangiare nella terrazza Green del Fil-Hippo’s Restaurant o nell’area dedicata allo Street Food nell’ampio parterre.