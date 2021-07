L'allarme degli edili di Torino: "Superbonus va prolungato e manca la manodopera"

Sburocratizzazione, politiche per creare case in housing sociale e/o a canone concordato e rilancio delle infrastrutture, a partire dalla Tav e metropolitana. Sono queste le richieste al futuro sindaco del Presidente del Collegio dei Costruttori di Torino , Antonio Mattio , che questa mattina ha tracciato un bilancio dopo l'annuale Assemblea dei soci.

Superbonus, Piemonte nono per interventi e settimo per importi

Dopo il periodo complesso del lockdown, c'è una nuova spinta del mercato immobiliare e anche i lavori pubblici registrano timidi segnali. Per quanto riguarda il Superbonus, il Piemonte si colloca in nona posizione per numero di interventi e settima per importi: 1.498 cantieri per 230 milioni di euro, di cui il 50% realizzati in Città Metropolitana.