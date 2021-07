Regione Piemonte, licenziato in Commissione il Rendiconto 2020

La prima Commissione, presieduta da Carlo Riva Vercellotti, ha licenziato a maggioranza il disegno di legge 142 “Rendiconto generale per l’Esercizio finanziario 2020” con l’approvazione di una dozzina di emendamenti tecnici illustrati dall’assessore, Andrea Tronzano. Il Rendiconto della Regione sarà sottoposto al giudizio di parifica della Corte dei Conti il 28 luglio e dovrebbe poi approdare in Aula nell’ultima seduta del Consiglio regionale, prima della pausa estiva, martedì 3 agosto. L’obiettivo del documento, secondo l’assessore, è quello di mantenere gli equilibri di bilancio. I relatori in Aula saranno Federico Perugini (Lega) per la maggioranza, Sean Sacco (M5s) e Maurizio Marello (Pd), per le opposizioni.