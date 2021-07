Il pronto soccorso di Giaveno riaprirà all'inizio di ottobre

“Il Punto di Primo intervento di Giaveno riaprirà il primo ottobre. A fornirci le dovute rassicurazioni in merito è stato ieri l’assessore regionale alla sanità. Secondo una tabella di marcia già definita, tutti i servizi finora sospesi torneranno gradualmente ad essere attivi. In particolare, si sta lavorando per accelerare il ritorno nella struttura ospedaliera giavenese delle vaccinazioni infantili”. Così Sara Zambaia, consigliere regionale della Lega, a seguito dell’incontro avvenuto ieri con l’assessore Luigi Icardi sul futuro del Polo Sanitario della Val Sangone.

All’incontro hanno preso parte anche il sindaco di Giaveno Carlo Giacone e il vicesindaco Stefano Olocco, che si sono detti soddisfatti delle rassicurazioni e che continueranno a tenere alta l’attenzione sul Polo giavenese come richiesto dai cittadini.

“All’assessore, che ringraziamo per la disponibilità - aggiungono Giacone e Olocco - abbiamo lasciato un documento con le richieste da parte di tutti i Sindaci della Val Sangone”.