Valle (Pd): "Nuovo parco della Salute, avanti al buio?"

"Dall'esame del nuovo piano triennale del fabbisogno di personale 2024/2026 di Città della Salute emerge che dal 2026 si conteranno 1486 unità di personale in meno e 14 strutture complesse in meno (su 38). Si può supporre che questa diminuzione importante risponda al trasferimento di personale e strutture alla costituenda azienda Regina Margherita: forse occorreva l'arrivo del commissario per rispettare una legge istitutiva di cui il centrodestra ha fatto una bandiera? Per ora ci fermiamo alle supposizioni, perché mancano informazioni a riguardo al Consiglio Regionale e alle rappresentanze dei lavoratori". Sul tema si è espresso il vicepresidente della Quarta commissione del Consiglio regionale, Daniele Valle.

"Come sono stati individuati questi numeri, queste strutture, queste persone? Sono numeri che includono anche il Sant’Anna? È di questo che si è parlato nella riunione del collegio di direzione dell'8 maggio, di cui il commissario Schael ha dato notizia in commissione depositando l'atto di trasmissione del verbale alla Giunta, ma senza allegare il verbale stesso?. È tempo che la Giunta regionale - conclude Valle -, esprima con chiarezza i propri intendimenti su Parco della Salute, Regina Margherita e Sant’Anna e che su questi si possa attivare un dibattito trasparente e partecipato".