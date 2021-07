Universiadi 2025, Appendino: "Acceleriamo sui fondi per non perdere l'evento"

"Ad oggi non sono perse, ma i tempi iniziano a stringere e stiamo tutti lavorando affinché quest'ultimo tassello possa essere portato a casa". Così, nella diretta Facebook settimanale nella quale risponde alle domande dei cittadini, la sindaca Chiara Appendino a proposito della copertura economica che deve arrivare dal Governo, entro il 30 luglio, per poter realizzare le Universiadi invernali, assegnate a Torino per il 2025.

"Abbiamo iniziato un lavoro con il Governo che doveva portare i fondi per questo evento e se non arriveranno purtroppo non possono esserci assegnate. Stiamo lavorando tutti insieme - assicura la prima cittadina - per far accelerare questo intervento governativo".