In un video minacce maranza a prof: "Se maltratti ancora un bambino torneremo"

“La prossima volta che ci viene riferito che fai il bullo con un bambino e lo maltratti…agiremo in un altra maniera…se torna a casa ancora una volta con una lacrima non saranno più parole, ma fatti quelli veri”. E’ l’audio di un video in cui non si distinguono i soggetti di un post pubblicato sui social dalla sezione D’Annunzio di Gioventù Nazionale Torino che fa riferimento a un maestro che sarebbe stato intimidito da un gruppo di giovani che nel post vengono definiti ‘maranza’.

Il fatto sarebbe accaduto alcuni giorni fa in Barriera di Milano. “Riteniamo inammissibile che un insegnante possa essere minacciato in questo modo, con quella che sembra essere tanto una spedizione punitiva, esponendolo alla gogna mediatica e ponendogli accuse pubbliche senza, ovviamente, la minima prova”, scrive Gn D’Annunzio sui social.