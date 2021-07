Assalto No Tav all’autoporto di San Didero: pietre e petardi contro la polizia

Non si placano le tensioni in Val di Susa. Nella notte infatti, alcuni No Tav incappucciati hanno letteralmente assaltato il cantiere dell’autoporto di San Didero, lanciando contro le forze dell’ordine petardi e pietre. La polizia, costretta a chiudere l’autostrada, ha risolto con un fitto lancio di lacrimogeni.