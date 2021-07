Italexit raccoglie le firme contro il Green Pass: 1800 torinesi sottoscrivono la petizione 

Sono 1.800 i torinesi che nella giornata di ieri hanno sottoscritto la petizione per abolire il Green Pass lanciata da Italexit. Ivano Verra, candidato sindaco per Italexit, non nasconde la sua soddisfazione: "Negli ultimi giorni siamo stati sommersi di richieste, ma non ci aspettavamo una risposta di questo tipo: non abbiamo nemmeno avuto il tempo di montare il banchetto che avevamo già decine di persone in coda! Ho parlato con tanti commercianti che non vogliono trasformarsi in controllori e lavoratori dipendenti che temono per il proprio lavoro: sono convinto che le persone contrarie a questa misura liberticida cresceranno in modo esponenziale nei prossimi giorni".