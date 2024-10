Maltempo, anche un'auto della Polizia si ribalta: intervengono i cittadini per dare una mano

La pioggia battente non abbandona Torino e le sue strade. E a farne le spese, nelle scorse ore, anche un'auto della Polizia che in quel momento stava percorrendo corso Vittorio Emanuele, in pieno centro.



A causa del maltempo, la vettura è sfuggita al controllo del guidatore e ha finito per ribaltarsi su un lato, rimanendo con le luci e la sirena accese. Subito, sul posto, sono accorse decine di persone per cercare di dare una mano e ripristinare anche il traffico.



Il video, ripreso da un'altra automobile che transitava in quel momento, è diventato presto virale grazie alla pubblicazione sui canali social di "Welcome to Turin", richiamando l'attenzione (e i commenti) di moltissimi utenti.