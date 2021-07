Lettura: quali sono i generi preferiti dagli italiani

Tra i passatempi preferiti dagli italiani, uno, più di altri, è tornato di grande attualità negli ultimi dieci anni: leggere. Un hobby che rappresenta un vero ed autentico piacere, in grado di rilassare la mente, accendere la fantasia e, perché no, trovare un po’ di pace col mondo esterno. Un piacere, la lettura, che sembrava essere finito nel dimenticatoio negli anni ‘90, dove gli italiani preferivano trascorrere il tempo davanti ad un televisore.

Tutto è cambiato, paradossalmente, con l’ascesa di Internet, che ha riavvicinato i cittadini del Belpaese alla lettura. La riprova la si è avuta nella seconda metà del primo decennio degli anni 2000, dove sono state costituite diverse case editrici online. Da lì a qualche anno si è registrato un forte incremento nella vendita degli e-book, libri in formato digitale che hanno fatto riscoprire quanto sia appagante leggere.

L’ascesa del genere umoristico negli ultimi trent’anni

Il mondo della letteratura, infatti, è potenzialmente in grado di soddisfare i gusti di qualunque soggetto, grazie all’ampio ventaglio di opportunità offerte: i generi letterari sono molteplici ed ognuno di noi può trovare quello maggiormente adatto ai propri gusti. Non c’è da stupirsi, di conseguenza, se un genere letterario prevalga in misura consistente nelle classifiche di vendita dei libri

Nonostante il passare del tempo, il genere “giallo”, che deve il proprio nome al colore alla collana di polizieschi editi da Mondadori alla fine degli anni ‘20 del secolo scorso, resta tra i preferiti in termini assoluti dagli italiani. Quasi cento anni di storia che non hanno fatto diminuire l’interesse degli italiani verso questo genere: ancora oggi, milioni di nostri connazionali restano col fiato sospeso alla ricerca della “soluzione del caso”.

Negli ultimi trent’anni, il genere umoristico ha aumentato le vendite in misura costante. D'altronde, non sono poche le persone che si rifugiano nella lettura di un libro per smorzare le tensioni accumulate durante la giornata lavorativa. Ed un libro comico rappresenta la soluzione ideale per ritemprare lo spirito e liberare la mente dallo stress imposto dagli impegni ai quali siamo costretti a sottostare nella vita di tutti i giorni.

Un genere in netta ascesa negli ultimi vent’anni è quello biografico, che ha trovato grande consenso anche tra i lettori italiani. La narrazione autobiografica prevale rispetto a quella in terza persona, alla quale si ricorre in misura sempre meno frequentemente rispetto al passato: il racconto diretto del personaggio principale viene percepito maggiormente coinvolgente, anche se la cifra stilistica dello scrittore resta l’aspetto di prioritaria importanza.

L’eros patinato raccoglie consensi trasversali

Tra i giovanissimi, invece, due generi letterari sono assai graditi: fantasy e horror. Il primo permette al lettore di sognare ad occhi aperti, lasciare andare la propria mente a situazioni e mondi difficilmente spiegabili con la razionalità. I personaggi che animano questi racconti sono, nella maggior parte dei casi, streghe, elfi, gnomi ed altre figure frutto della fervida immaginazione dello scrittore.

Un genere molto amato dal mondo femminile è, senza alcun dubbio, quello dei cosiddetti “romanzi rosa”, imperniato su storie d’amore il cui esito, al contrario di quanto comunemente pensato, è tutt’altro che scontato. Per quanto ovvio, il “lieto fine” resta sempre la soluzione maggiormente gradita dal lettore. Ma esistono opere di questo genere dal finale “agrodolce” che hanno riscontrato un enorme successo.