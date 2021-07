Sanità, il Nursind lancia l'allarme: "A Chivasso, Ivrea e Ciriè mancano i posti letto nei pronto soccorso"

"La chiusura del Pronto Soccorso di Cuorgnè sta mettendo k.o. Ivrea e Ciriè, dove ci sono barelle in attesa ovunque, senza possibilità di garantire il distanziamento e numerosi pazienti in codice bianco a lamentarsi delle tante ore d'attesa" prosegue Summa. Da qui l'appello del sindacato alla Regione: "Chiediamo di lavorare per trovare soluzioni tempestive, insieme. Non possiamo contare solo a dire che mancano medici: oltre alle assunzioni, per le quali ci si sta muovendo, occorrono posti letto e una medicina territoriale che funzioni" conclude.