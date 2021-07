Nel Torinese nuovo break temporalesco nel week-end, termometro giù

L'aria fredda atlantica in arrivo riuscirà a raggiungere in maniera più efficace il Mediterraneo, dove sonnecchia l’alta pressione africana. Il risveglio come ci ha abituato il clima di questo Luglio sarà dei migliori. La miscela aria calda di matrice africana e più fredda atlantica provocherà lo sviluppo di rovesci e temporali, con fenomeni anche di forte intensità, con nubifragi e grandine con il culmine del maltempo previsto tra il pomeriggio di sabato e l'intera giornata di domenica.

A Torino quindi avremo questa situazione:

Da oggi 30 Luglio a domenica 1 Agosto

Cielo sereno o poco nuvoloso in mattinata. Aumento delle nubi convettive il pomeriggio, temporali a partire dai rilievi e zone adiacenti il pomeriggio, più forti sul settore Nord occidentale del Piemonte. Replica domani con fenomeni più intensi, ed organizzati nel pomeriggi –sera, con locali grandinate, in estensione al settore costiero ligure di ponente. Domenica maltempo diffuso tutto il giorno con possibili nubifragi

Termometro in discesa da domani , con ruzzolone termico domenica sui valori massimi

Minime in pianura intorno 18 - 21°C e massime 25 - 31°C.

In pianura venti deboli o moderati da Sud-Ovest, con rinforzi e raffiche nelle celle temporalesche attive

Da lunedì 2 Agosto

Cielo irregolarmente nuvoloso con nubi cumuliformi il mattino, temporali possibili il pomeriggio. Possibile ulteriore decremento termico martedì

Previsioni locali

Meteo Green

Torino

