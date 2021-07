Italia Viva sceglie il centrosinistra: correrà nella lista civica "Lo Russo sindaco"

Un supporto incerto sino a qualche giorno fa, su cui è stata la stessa deputata Silvia Fregolent a spazzare via ogni dubbio: " Abbiamo incontrato tutti i candidati e il progetto di Stefano è il più convincente. Stefano ha accolto l appello di Italia viva a staccarsi dai Cinque Stelle ". “ Abbiamo visto il decadimento di Torino negli ultimi anni. Il problema ora è recuperare una vision per la città: auspichiamo una Torino Araba Fenice, che risorge dal decadimento ” è il commento di Marino .

Destra? No, Italia Viva rimane a sinistra

Italia Viva non correrà con una lista a sé, ma entrerà nella lista civica di Lo Russo guidata da Mario Giaccone. Tra gli aspiranti consiglieri non figura Davide Ricca, ex coordinatore cittadino del partito di Renzi, che potrebbe invece sostenere Paolo Damilano alle prossime amministrative. Un caso isolato perchè stando a quanto riportato da lei e da Marino, il 95% degli attivisti di Italia Viva, avrebbe espresso la volontà di rimanere a sinistra, piuttosto che di orientarsi verso un centrodestra moderato.