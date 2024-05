Terribile frontale nel cuore della notte: una ragazza al Cto lotta tra la vita e la morte

Uno schianto nel cuore della notte e una ragazza di vent'anni che lotta tra la vita e la morte. E' il terribile bilancio dell'incidente che si è verificato poche ore fa nella zona a pochi chilometri da Torino, più precisamente tra Orbassano e Rivalta.



Ancora tutta da ricostruire la dinamica, così come le cause che hanno portato al violento scontro che ha visto coinvolto, intorno alle 3, una vettura e un mezzo pesante. Sulla macchina, insieme ad altri ragazzi, c'era proprio la ragazza ventenne che ora si trova al Cto in prognosi riservata.



L'impatto, tra l'auto e il furgone, è stato un violentissimo frontale. La giovane è la persona che ha riportato i danni maggiori, mentre chi era nell'abitacolo con lei potrà ricordare l'incidente solo con tanta paura e qualche ferita. Sul posto sono arrivati immediatamente i mezzi dei carabinieri, dei soccorritori e dei vigili del fuoco, che hanno prestato i primi soccorsi ai giovani, dopo averli estratti dalle lamiere.