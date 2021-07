Alassio, spiagge aperte tutto l’anno nella “perla” della Riviera

Alassio da vivere nelle sue belle spiagge e visitare in totale sicurezza: la “perla” della Riviera Ligure di Ponente aperta tutto l’anno, per chi desidera vacanze intense, dinamiche, oppure rilassanti in qualsiasi momento.

Esperienze meravigliose attendono i turisti ad Alassio, nota per la movida, il “budello” commerciale e le splendide spiagge di sabbia bianca finissima, con mare limpido e trasparente e fondali lievemente pendenti.

Una ricca proposta di stabilimenti balneari aperti da gennaio a dicembre, grazie a un clima mite e piacevole che consente l’esposizione al sole anche durante i mesi autunnali e invernali.

Spiagge non solo per l’estate, quindi, ma da vivere 12 mesi l’anno, per cogliere il meglio della Baia del Sole, con la sua aria sana e “gentile” che accoglie, soprattutto nei mesi autunnali, per allontanarsi dalle problematiche legate alla pandemia e regalarsi tempo e salutari esperienze all’aria aperta, o quando nelle città c’è molto freddo e si tende a non uscire di casa.

Ad Alassio gli stabilimenti balneari offrono un servizio esclusivo di alta qualità, che risponde alle necessità delle persone che cercano un’oasi di benessere e bellezza: che si tratti di coppia, famiglia o di gruppi di amici, è molto semplice trovare la spiaggia ideale.

Le normative vigenti per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 sono state recepite con scrupolo e, attraverso il protocollo “Alassio Safe”, la città è considerata una destinazione sicura. L’adesione alla carta, garantisce infatti l’impegno delle strutture e degli operatori, quali alberghi e strutture ricettive, stabilimenti balneari, ristoranti e pubblici esercizi, a rispettare le misure raccomandate in termini di sanità, salubrità, prevenzione, distanza sociale e la diffusione e la fornitura di tutte le informazioni sanitarie essenziali.

Per regalarsi momenti di relax, divertimento e spensieratezza, dimenticare la pandemia e le giornate grigie e fredde della città e ricaricarsi per affrontare la vita quotidiana: vivere la bellezza di Alassio a 360° è sempre un’ottima idea, anche dopo l’estate.