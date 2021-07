La marcia dei No Tav in Valle di Susa (foto tratta dalla pagina Facebook Notavinfo)

Pomeriggio di tensioni in Valle di Susa, in concomitanza con il Festival Alta Felicità. Il corteo No Tav, al termine di una manifestazione, si è scontrato con la polizia attaccando il cantiere di Chiomonte.

I circa 150 attivisti hanno lanciato bombe carta, pietre e fumogeni, cui le forze dell'ordine hanno risposto con dei lacrimogeni.

Vero le 19 l'autostrada Torino-Frejus è stata chiusa per motivi di sicurezza.