“Il mercato di Pinerolo va rilanciato con proposte credibili”

Nella nostra Bellissima Pinerolo abbiamo ogni settimana il terzo mercato più grande del Piemonte, purtroppo la pandemia e le restrizioni hanno messo a dura prova l'intero settore del microcommercio. Da questo periodo così complesso, e per far fronte all'emergenza, potremo cogliere l’occasione per rilanciarlo concretamente, con credibili proposte per cercare di dare spinta al commercio di prossimità. Quest’ultimo sarà sostenuto con idee ed ascolto della nostra coalizione di tutto il centrodestra perché esso risulterà sempre più importante per il tessuto economico e sociale di Pinerolo.