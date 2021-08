I più bei casinò italiani

Quando si parla di gioco, bisogna essere seri: non serve certo Piaget per insegnarci che il gioco, per i bambini, è faccenda serissima, e così dovrebbe essere anche per gli adulti, dato che si tratta di un momento di relax del quale dobbiamo avere il più grande rispetto.

Il nostro equilibrio psicofisico necessita della tranquillità e del ristoro che il gioco può darci.

Ma queste righe non parleranno di "gioco" in generale, bensì di una particolare branca di questo sterminato settore: parleremo infatti di gioco d'azzardo. Di più: parleremo delle più belle sale dedicate al gioco d'azzardo in Italia. Quelle più famose, quelle più gettonate.

Ovviamente, se siamo esperti del settore, sappiamo perfettamente che non esistono solo i casinò fisici nei quali potersi divertire: sono molti i posti in cui si gioca, al casinò online su Novibet, ad esempio.

Ma di questo non parleremo qui: iniziamo senza por altro tempo in mezzo la nostra disamina sui migliori casinò fisici sul territorio italiano.

Da Sanremo a Campione: dove passare una notte sfiorando la dea bendata?

Se l'azzardo, lungi dall'esser il nostro mestiere, è però una nostra passione, ecco che il casinò di Sanremo potrebbe fare al caso nostro per farci passare una notte da leoni: sapevate che si tratta della struttura che, in origine e per molti anni, ospitò il famoso festival della canzone italiana?Esatto: prima che il teatro Ariston ne diventasse il palcoscenico ufficiale, il casinò della cittadina ligure era il luogo in cui i cantanti italiani si sfidavano a suon di testi e musiche.

Ora è "solo" il più grande casinò italiano: al suo interno, infatti, troviamo, circondati da un ambiente decisamente di lusso, tavoli di roulette, di poker, di baccarat e di blackjack, senza dimenticare un vasto assortimento di slot machines in grado di ingolosire anche i giocatori più inesperti che però hanno voglia di sentire il brivido della sfida correre sulla pelle.

Un'altra sala molto rinomata in Italia per quanto concerne le notti dell'azzardo è quella del casinò di Campione, un luogo magico posto sulle sponde del lago di Como: volete coronare una serata romantica portando la vostra metà a fare qualcosa che di certo non è per tutti i giorni? Magari un'esperienza mai provata prima e che, coadiuvata da un dress code da grande spolvero, potrebbe mettere un bel po' di pepe alla vostra prima uscita?

Occhio a non esagerare con le puntate, però, così da non dare una sbagliata idea di noi; per il resto, le porte del divertimento, al casinò di Campione, ci sono aperte e saranno in grado, con tutti i magici tavoli che potremo trovare oltre questa soglia, di divertirci e di regalarci una nottata indelebile nei ricordi nostri e di chi ci accompagna.



Una sala più romantica, dalla location suggestiva, quella di Campione d'Italia, e una location storica, che ha fatto inizialmente del passaparola la sua fortuna e che ora non necessita di grandi presentazioni, quella di Sanremo.

Queste sono le due strutture che ci sentiamo di consigliarvi se, in Italia, avete voglia di puntare dal vivo!