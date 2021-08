Molinette, il servizio di ristorazione diventa “intelligente”: 130mila pasti al mese per degenti e dipendenti

Il nuovo centro prevede un'area ricevimento e stoccaggio, una per la rigenerazione delle preparazioni provenienti dal centro di cottura di Caresanablot (cotti sottovuoto a bassa temperatura e poi abbattuti e refrigerati), una per la cucina espressa, per le diete speciali e per i pasti sterili, una per il confezionamento e la consegna dei carrelli e una per il lavaggio: “Gli interventi - ha spiegato il Direttore di Filiale Nord Ovest e Consigliere Delegato Supporto Operazioni di Dussmann Luca Discardi – di ristrutturazione, per un totale di 3 milioni e 400mila euro, hanno riguardato l'aggiornamento tecnologico, il rifacimento dei pavimenti e degli arredi”.