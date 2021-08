Borse moto: guida all'acquisto con MG MotoStore

Quando si tratta di equipaggiamento da moto, uno degli accessori più importanti per un motociclista sono le borse laterali: utilissime in città, e per i lunghi viaggi. In entrambi i casi, è però fondamentale che le sacche morbide da moto garantiscano sicurezza e praticità di utilizzo.

Quindi quali sono le caratteristiche su cui puntare nella ricerca della borsa da moto perfetta?

Leggerezza . Fattore che sta alla base. Soprattutto se si viaggia con il carico pieno, non si vorrà assolutamente sentire il peso delle cose che si sono portate con sé.

. Fattore che sta alla base. Soprattutto se si viaggia con il carico pieno, non si vorrà assolutamente sentire il peso delle cose che si sono portate con sé. Impermeabilità. In caso di mal tempo, il carico andrà preservato. Le borse a tenuta stagna sono realizzate in materiale impermeabile, insieme alla chiusura “roll up” che le rende ancora più sigillate. Invece, quelle in cordura, non essendo impermeabili, spesso sono fornite di un’apposita copertura con cui avvolgere la borsa.

In caso di mal tempo, il carico andrà preservato. Le borse a tenuta stagna sono realizzate in materiale impermeabile, insieme alla chiusura “roll up” che le rende ancora più sigillate. Invece, quelle in cordura, non essendo impermeabili, spesso sono fornite di un’apposita copertura con cui avvolgere la borsa. Fissaggio semplice. Le cinghie a rapido inserimento riducono di molto i tempi di preparazione per il viaggio.

Le cinghie a rapido inserimento riducono di molto i tempi di preparazione per il viaggio. Trasporto facile. Tracolle regolabili, manici amovibili, spalline estraibili… facilitare il trasporto delle borse è sicuramente un aspetto in grado di rendere il viaggio decisamente più pratico.

Tracolle regolabili, manici amovibili, spalline estraibili… facilitare il trasporto delle borse è sicuramente un aspetto in grado di rendere il viaggio decisamente più pratico. Catarifrangenti. In condizioni di scarsa visibilità è importante farsi notare con questi elementi, riflettenti al buio.

Le borse moto che stavi cercando? Ti aspettano su mgmotostore.com, l’ecommerce che risponde alle esigenze dei biker che desiderano il meglio in fatto di attrezzatura moto, ma anche abbigliamento professionale.

L’impegno quotidiano di MG MotoStore si nutre di una sincera passione per le due ruote, che ha portato alla fondazione del negozio di Palermo nel ’98. Sfruttando il web la proposta è adesso accessibile a tutti gli appassionati, che in pochi passaggi trovano tutto quello che serve.

A descriverla sono le centinaia di recensioni rilasciate su Trovaprezzi.it, che assegnano a MG MotoStore un punteggio medio di 4,9 su 5. Merito della qualità dei top brand disponibili: Agv, Givi, Nolan, Schuberth, Shoei, Tucano, Blauer, MomoDesign, Aplinestars, Belstaff, Revi’it, X-lite.

Ma anche il servizio fa la differenza. Infatti, sono previsti esclusivamente metodi di pagamento sicuri, come carta di credito, bonifico bancario, PayPal e Scalapay. Ricorrendo a quest’ultima opzione il cliente può approfittare di un pagamento in tre rate (del medesimo importo) senza interessi.

Super-sconti abbinati alla migliore selezione dell’abbigliamento moto, con opzione di pagamento rateale senza interessi: digita ora www.mgmotostore.com!