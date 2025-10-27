Avigliana si tinge di arancione e viola: l'Hotel Chalet del Lago celebra il "Días de los Muertos"

Ad Avigliana, la tradizione messicana del Días de los Muertos (Giorno dei Morti), patrimonio culturale immateriale UNESCO e celebrazione della vita oltre la morte, prende vita in una giornata all'insegna del colore, della festa e della cultura.

L'appuntamento è per giovedì 2 novembre, dalle 14:00 alle 19:00, presso l' Hotel Chalet del Lago di Avigliana. L'evento si propone di immergere i partecipanti nelle atmosfere tipiche di questa ricorrenza, lontane dal tono lugubre e più vicine alla gioiosa commemorazione.

La festa prevede un ricco programma di attività per tutte le età, tra cui:

Giochi e Laboratori a tema.

L'allestimento de La Casa de la Fiesta, presumibilmente un'area dedicata alla celebrazione e all'allestimento delle tradizionali ofrendas (altari).

Una selezione gastronomica curata da Food Truck.

Un Mercatino tematico ( che inizierà già a partire dalle 10,00 )

Animazione per bambini e il servizio di Trucca-Bimbi, per trasformare i più piccoli in coloratissime Calaveras (teschi decorati).

Un'occasione unica per conoscere e apprezzare una delle feste più vivaci e significative del Messico, onorando i propri cari con allegria e ricordi.

Per partecipare all'evento è richiesta la prenotazione obbligatoria contattando il numero TEL/ WHATSAPP : 3466044560



