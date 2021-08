 / L'oroscopo di Corinne

ARIETE : Non avrete molte certezze al punto di oscillare sulla fragile corda del dubbio specie per quanto concerne affetti, famiglia od operazioni finanziarie dove avete l’impressione che qualcuno insista nel farvi muovere passi di cui non siete convinti. Qualche nativo partirà per le vacanze o per una gitarella, altri invece stando a casina dovranno accontentarsi di un bel combino in occasione del ferragosto. Non da escludere delle bisticciate, delle improvvisate e delle mattinate incasinate.

TORO : Le stelle si inchineranno al vostro cospetto illuminando il cammino malgrado la quadratura del truce Saturno tenti di rompere i bussolotti favorendo minuti ritardi od intoppi… Chi rimane nella propria cittadina opti per un week end risanatore partecipando a fiere, sagre e via dicendo oppure riunendo un gruppetto con cui far baldoria alla faccia degli astiosi e degli invidiosi. In concomitanza rimarrete stupefatti dal comportamento di chi credevate diverso.