Igiene, dehors, ma anche vendita di alcolici oltre l'orario consentito: fioccano le multe nei locali dei quartieri della Movida

Controlli nelle zone della movida da parte delle forze dell'ordine: durante la notte, la Polizia di Stato - insieme a Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia municipale - ha effettuato alcni interventi nelle aree di piazza Vittorio Veneto, con particolare riferimento alla zona dei Murazzi del Po, via Matteo Pescatore, via Bava, Lungo Po Cadorna, via Maria Vittoria, via Vanchiglia, e poi ancora nel quartiere San Salvario e nel Quadrilatero romano.

Sono state in tutto 92 le persone identificate, mentre sette esercizi pubblici sono stati controllati. Nei confronti di 5 locali sono state effettuate multe per oltre 8500 euro.

In particlare, il titolare di un l.ocale di somministrazione e commerciale di via XX Settembre è stato sanzionato per occupazione di suolo pubblico con tavoli e sedie in eccedenza, per oltre 300 euro. Un suo collega di via Baretti, invece, è stato multato per vendita di alcolici dopo le 21 (160 euro).