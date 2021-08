Mega, a Torino e online i migliori prodotti per la scuola

Da ormai ottant’anni Mega è il punto di riferimento per la cancelleria, l’oggettistica e le idee regalo di altissima qualità per aziende, professionisti, studenti e cittadini di Torino.

I due punti vendita di oltre 2000 metri quadrati si trovano nel centro storico della città, in Via Matteotti e in Via Doria, per essere sempre facilmente raggiungibili dalla clientela più affezionata di tutte le età.

All’interno dell’esposizione, si può trovare un vastissimo assortimento di articoli selezionati tra i migliori marchi internazionali per l’ufficio, la scuola e la cancelleria, ma non solo. Sono presenti anche le firme più importanti della gioielleria e della valigeria, come Samsonite, Gucci e Brosway, dell’oggettistica per la casa come Kartell, dei prodotti per scrittura come Montblanc e tecnologici come Brionvega.

Ogni cliente è totalmente libero di servirsi in autonomia o affidarsi all’esperienza del personale specializzato che saprà sempre fornire i giusti suggerimenti per ogni tipo di esigenza di acquisto, al dettaglio, all’ingrosso, telefonicamente e tramite una chat dedicata sul sito internet.

Il reparto scuola è sicuramente tra i più forniti della città, per permettere a ogni studente di acquistare tutto l’occorrente in assoluta tranquillità e con le migliori offerte sia in negozio sia attraverso il nuovo comodissimo e-commerce presente sul sito.

I più piccoli potranno indossare i migliori zaini e i trolley Seven, Eastpak e Invicta, che garantiscono una corretta postura e un’ottima qualità dei materiali, particolarmente resistenti e nei colori più alla moda. I pratici astucci con le cerniere completi di tutto il necessario e le colorate bustine completano l’abbinamento.

I blocchi da disegno Fabriano, di diverse dimensioni e tipologie, sono il supporto ideale per le prime opere d’arte o per i giovani artisti che si cimenteranno in capolavori con le matite colorate, i pastelli a olio e a cera, gli acquerelli e i colori acrilici, mentre i più creativi troveranno ispirazione nelle tele per pittura, le lastrine in rame per incisione, le paste modellabili e i colori per il viso, il make up e i tessuti.

Indispensabili in ogni cartella sono i quaderni e i raccoglitori ad anelli, così come le penne, i pennarelli, gli evidenziatori, le matite e i correttori, ma soprattutto le cartelline e i raccoglitori dove conservare i lavori più importanti.

Gli studenti delle medie e delle scuole superiori non potranno fare a meno dei diari scolastici, per annotare i compiti e le lezioni, ma soprattutto per registrare i momenti più emozionanti di un intero anno scolastico, mentre i musicisti in erba potranno abbozzare le prime note con il loro flauto dolce preferito.

Per gli esercizi di geometria e i disegni più precisi, i compassi Faber Castell e i righelli, le squadre e i goniometri Arda sono semplicemente perfetti, così come le valigette Polionda, leggere, utili e robuste.

Dalle scuole elementari all’università, Mega riesce a soddisfare le esigenze di tutti gli studenti a tutte le età con un assortimento vastissimo di prodotti sempre di altissima qualità, a prezzi convenienti e assolutamente competitivi, in negozio e online.