Bosconero, agricoltore picchia e minaccia con coltello e catena di ferro un tecnico comunale delle acque: arrestato

A Torino , nel quartiere Nizza Millefonti, è finito in manette un cittadino senegalese che durante un controllo finalizzato a reprimere lo spaccio di sostanze stupefacenti ha inghiottito delle dosi di droga che teneva nascoste nel cavo orale ed ha contestualmente provato ad aggredire i militari del Nucleo Radiomobile che lo stavano identificando.

A Bosconero, nell’hinterland, i militari delle Stazioni di Volpiano e Montanaro sono dovuti intervenire presso un fondo agricolo in quanto il proprietario, classe 1967, a seguito di una lite nata per l’indebito utilizzo delle acque per irrigazione, aveva malmenato con dei pugni ed aveva minacciato con un coltello e una catena di ferro il responsabile della gestione delle acque del consorzio comunale di Rivarolo.

Prontamente giunti sul posto, anche i militari dell’Arma sono stati aggrediti dall’agricoltore, che poi è stato in breve immobilizzato.