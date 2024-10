Abbonamento disoccupati per i bus di Torino: si rinnova online sull'e-commerce Gtt

Ora è possibile rinnovare online l'abbonamento disoccupati ai bus e metropolitana tramite l'e-commerce GTT "Click&bip". Gli utenti non dovranno più recarsi ai Centri di Servizi al Cliente, ma potranno acquistare il titolo di viaggio collegandosi all'e-commerce tramite il pc o cellulare.

Come funziona

Gli abbonamenti disoccupati sono rinnovabili online, dal 20 del mese precedente la scadenza annuale al 10 del mese successivo. Un esempio: se l'abbonamento scade il 30/11/2024, sarà possibile rinnovarlo dal 20/10/2024 al 10/12/2024.

Acquistandolo con l'e-commerce, il costo dell'abbonamento annuale resta invariato (€ 36). Questo abbonamento può essere richiesto da tutti i disoccupati residenti nel Comune di Torino rivolgendosi, per la prima volta, presso un Centro di Servizi al Cliente, previo appuntamento. Per prenotare clicca qui oppure scarica sul tuo smartphone l'app ufirst.

L'acquisto può essere effettuato solo dai diretti interessati in quanto non è possibile delegare. Al momento della richiesta, l'abbonamento annuale sarà caricato sulla tessera Bip nominativa per disoccupati (che ha il costo di € 3,00) direttamente dagli operatori GTT.

I successivi rinnovi annuali potranno essere effettuati online.