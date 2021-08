Olimpiadi invernali 2022: i migliori contendenti alle medaglie da considerare per le scommesse sportive

Dopo un anno di tregua nei grandi eventi sportivi, i punter accaniti possono finalmente continuare a scommettere attivamente e godersi il brivido della competizione. I tanto attesi Giochi Olimpici estivi del 2020 si sono appena conclusi, e gli appassionati di scommesse sportive stanno già facendo previsioni su chi sarà in testa alla classifica durante i Giochi invernali.

Questo articolo fa luce sui concorrenti più promettenti su cui il mondo ha grandi aspettative. Potete usare questi pensieri per costruire la vostra strategia per piazzare scommesse sportive su Rabona dopo.

Mikaela Shiffrin, USA: sci alpino

Nonostante la giovane età di soli 26 anni, Mikaela è già la sei volte campionessa del mondo e la più giovane vincitrice in slalom nella storia olimpica dello sci alpino. I suoi primi giochi sono stati nel 2014 dove ha ottenuto l'oro. Mikaela ora ha 3 medaglie olimpiche ed è un'atleta molto promettente per ottenere di più ai prossimi giochi invernali di Pechino.

Yuzuru Hanyu, Giappone: Pattinaggio di figura

Yuzuru Hanyu è uno dei più grandi pattinatori maschi della storia o, probabilmente, il più grande. E questo per un motivo. Ha già vinto 2 medaglie d'oro alle Olimpiadi. E se i Giochi invernali di Pechino gli porteranno un altro oro, diventerà l'unico atleta di pattinaggio di figura con 3 medaglie d'oro di fila dal 1928. Battere i record non è una novità per lui, visto che lo ha già fatto 19 volte. Avendo solo 26 anni, ha tutte le possibilità di fare la storia del pattinaggio di figura nell'inverno 2022 e nel prossimo futuro.

Natalie Geisenberger, Germania: Slittino

Storicamente, la Germania è in testa nella gara di slittino alle Olimpiadi: hanno 42 medaglie in totale! E Natalie è una delle atlete tedesche più notevoli ed è sicuramente la migliore slittinista. Ha già 5 medaglie olimpiche, di cui 4 d'oro. Se ci riuscirà di nuovo e finirà con l'oro ai Giochi invernali del 2022, diventerà la prima atleta donna a vincere 3 volte di fila. Natalie ha tutte le possibilità di battere i suoi record, ecco perché è considerata una grande luger per le scommesse sportive.

Mikael Kingsbury, Canada: Sci freestyle

Mikael è un atleta di 29 anni che è diventato campione del mondo 6 volte e ha 11 medaglie in totale. È il più notevole sciatore di mogul - ha avuto il maggior numero di vittorie nella Coppa del Mondo maschile ed è anche il miglior atleta olimpico in questa disciplina. Per ora, ha solo 2 medaglie olimpiche (oro e argento), ma con lo zelo che ha e i risultati che mostra, tutti gli occhi saranno su di lui durante i Giochi Invernali 2022.

Suzanne Schülting, Paesi Bassi: Pattinaggio di velocità su pista corta

Suzanne ha solo 23 anni ma è già sette volte campionessa del mondo con 10 medaglie in totale e due volte medaglia alle Olimpiadi (oro e bronzo). È degna di attenzione per la maestria con cui si è esibita durante la Coppa del Mondo 2021. È diventata la seconda donna e la quarta nel pattinaggio di velocità su pista corta a vincere ogni gara al campionato del mondo. Dopo tali risultati, i punter mondiali si aspettano molto da lei.

Chloe Kim, USA: Snowboard

Chloe è una regina della disciplina halfpipe. Avendo solo 17 anni, è diventata la più giovane medaglia d'oro della storia durante i Giochi Olimpici 2018. Ora è due volte campionessa del mondo e anche più volte vincitrice dei Winter X Games, il che la rende la più notevole snowboarder del mondo. La sua performance ai Giochi invernali 2022 a Pechino è ovviamente una cosa da guardare e su cui scommettere.

Per riassumere

Gli scommettitori mondiali hanno già una lista di favoriti per i quali tifare durante le prossime Olimpiadi Invernali 2022, e questo articolo ne rivela solo alcuni. Questi atleti hanno impressionato la società sportiva nemmeno per una volta e hanno sicuramente qualcosa da mostrare in un anno, il che li rende degni di fare scommesse sportive.