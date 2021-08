Salerno (MAT) per una Torino più turistica ed europea: "Puntiamo al 5%"

"La lista è civica e non partitica ed è prevalentemente costituita da professionisti, artisti di fama, sportivi e intellettuali, nessuno arriva da passati politici - conclude Salerno - per quanto riguarda me, non ho tessere di partito da 10 anni e l’esperienza fatta in questi anni mi ha dimostrato che i partiti non rappresentano più la vera volontà dei cittadini e non sono quel luogo di democrazia che si vuole far credere".