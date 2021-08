Si tuffa nella piscina degli adulti, ma rischia di annegare: bagnino salva bimbo

Un bimbo ha rischiato di annegare in piscina durante una vacanza in Sardegna /foto di repertorio

Uno spavento enorme, ma per fortuna nessun pericolo di vita. È successo a Muravera, nel Sud della Sardegna, dove una famiglia di Torino si trova in vacanza in questa ultima parte di estate.

In particolare, si trovano in un campeggio di Capo Ferrato. Lì, nella giornata di ieri, il piccolo è uscito dalla piscina dei piccoli per tuffarsi in quella degli adulti. Il tutto sfuggendo al controllo della mamma, 38 anni.

Ma qualcosa è andato storto e il bimbo ha perso i sensi, rischiando di annegare. Le grida dei bagnanti hanno attirato l'attenzione del bagnino che si è subito tuffato in acqua recuperando il piccolo. I primi soccorsi sono stati prestati da alcuni medici che si trovavano in campeggio. Successivamente sono intervenuti i sanitari del 118 arrivati con l'elicottero.

Madre e figlio sono stati trasportati in ospedale, per precauzione.