Green pass, protesta di Italexit davanti al tribunale [VIDEO]

“Conosco delle persone che stanno cercando dei malati di Covid per baciarli, così da prendere il virus e non vaccinarsi”. Lo ha detto il candidato sindaco di “Italexit con Paragone”, Ivano Verra, che oggi pomeriggio si è ritrovato di fronte al tribunale di Torino, insieme a un centinaio di persone, per protestare contro il green pass e l’obbligo vaccinale.

Verra si è intrattenuto a lungo con sostenitori e cronisti, ribadendo che “quello che sta accadendo è esattamente quello che non vogliamo. Siamo figli dello stesso Stato e vogliamo essere liberi di non vaccinarci, anche perché questa è una sperimentazione sugli umani”. Il candidato sindaco ha poi spiegato che

“abbiamo una serie di personaggi dello spettacolo che sono morti dopo essersi vaccinati e guarda caso non si sa di quale malattia, come Raffaella Carrà e Carla Fracci”.

Quindi i dubbi sulle bare di Bergamo. “Per un certo numero di giorni non hanno portato fuori i morti dagli ospedali, se li hanno trattenuti è ovvio che poi sono serviti i camion”.