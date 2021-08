Le migliori 3 garanzie da aggiungere alla tua assicurazione auto

L’assicurazione auto basilare, regolamentata dalla legge n. 990 del 24 dicembre 1969, ha lo scopo di coprire gli eventuali danni causati dal proprio veicolo durante un sinistro con colpa. La legge 990 sanava una lacuna grave che si è andata via via evidenziando man mano che auto, moto e altri veicoli si diffondevano sempre più massicciamente nel nostro Paese. Essendo la legge in vigore da oltre 50 anni, non è semplice reperire informazioni sulla situazione pre-RCA, ma è probabile che le polizze per l’assicurazione auto fossero già operative con l’adesione, però, su base volontaria.

Qualunque conducente di un veicolo ha ben chiaro come una polizza auto che rispetti i minimi requisiti sia ben lungi dal coprire le esigenze complesse legate al possesso e all’uso di un veicolo. Di default la polizza non copre i danni in caso di sinistro con colpa e per tanto le compagnie assicurative si sono dotate, da subito, di garanzie supplementari in grado di tutelare il mezzo e la salute del proprio assicurato.

La protezione Kasko

Tra le garanzie accessorie la Kasko è senza dubbio la più completa, tutelando il mezzo anche in caso di sinistro con colpa. Questa protezione si applica in caso di sinistro, ma anche in caso di ribaltamento o uscita di strada. Il canone della Kasko è caratterizzato da una franchigia sotto la quale non è previsto un indennizzo. Si tratta, tuttavia, di un importo modesto, visto che Allianz Direct penserà a saldare il resto del conto.

Furto e Incendio

Anche il Furto e Incendio è una garanzia accessoria molto utile, certamente raccomandabile in presenza di un veicolo nuovo e/o di valore, come nel caso di modelli in serie limitata oppure d’epoca. Oltre al furto, la copertura si estende anche all’incendio della vettura. La garanzia furto copre anche i danni derivanti dall’effrazione dell’auto e dall’asportazione degli optional: navigatore, autoradio ecc, fino a un massimo di 1.000 euro.

Eventi Naturali