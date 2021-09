Docente senza green pass si ripresenta a scuola, accompagnato fuori dai carabinieri (VIDEO)

Per il secondo giorno consecutivo Giuseppe Pantaleo, docente di francese all’istituto Marie-Curie, si è presentato regolarmente a scuola, riuscendo a entrare all’interno del plesso, nonostante fosse sprovvisto di green pass.

Intervenuti i carabinieri

Il dirigente scolastico ha quindi chiamato i carabinieri, che hanno accompagnato all’esterno il docente, munito di una certificazione che lo esenterebbe dal vaccino anti-Covid per alcuni problemi fisici. “Il preside mi ha invitato a uscire perché sprovvisto di green pass, io gli ho risposto che di mia spontanea volontà non sarei andato via e così ha chiamato i carabinieri” ha spiegato Pantaleo ai cronisti presenti.

"Io il vaccino non lo faccio"

“Deve essere chiaro che non sono io che esco - aggiunge il docente - ma mi portano fuori i carabinieri, sono loro che mi stanno facendo uscire anche se non mi hanno portato a spalla. Di certo io questo vaccino non lo faccio”.