Massaggio corpo personalizzato, una pratica che fa "ben essere"

Il massaggio corpo personalizzato – noto come massaggio olistico – è ricco di benefici fisici e psicologici. È una tra le pratiche più apprezzate per chi vorrebbe staccare la spina e mettersi nelle mani di un professionista. Ci troviamo di fronte a uno dei più antichi rimedi per curare numerosi disturbi, perché è fin dai tempi degli Egizi che si metteva in atto. Nell’antichità, infatti, l’arte medica ricercava trattamenti naturali per sconfiggere i problemi: il massaggio è stato uno dei primi rimedi medici al mondo.

Ripercorrendo la storia del massaggio, infatti, si scopre che gli Egiziani, i Persiani e i Giapponesi hanno raccolto tutti i vantaggi dei massaggi, che oggi sono un trend in piena crescita e irrinunciabile. Naturalmente, per ricevere dei benefici a 360°, è fondamentale rivolgersi a un professionista del settore, che ha studiato e che sa come metterti a tuo agio. Andrea Xhemali è uno dei massaggiatori più famosi in Piemonte.Il suo motto? “Tratta con cura il tuo corpo, è l’unico che hai”.

Cos’è il massaggio corpo personalizzato

Un’esperienza speciale, unica, intima: il massaggio olistico ti rimette in pace con il mondo. Ben pochi trattamenti risultano così accattivanti agli occhi di chi, magari, soffre di ansia, stress e necessita di un piccolo aiuto, di ritagliarsi un momento per sé. Le tecniche e le modalità dei massaggi al giorno d’oggi sono tra le più svariate, poiché i massaggiatori continuano a studiare, a osservare le tendenze, ma soprattutto a trovare un modo per offrire il migliore massaggio olistico possibile.

Il filo conduttore del massaggio è uno: il relax che si ottiene. C’è la possibilità di ascoltare musica in sottofondo – qualsiasi tipo, anche il “bel rumore” del mare, del vento o di una leggera pioggia. Perché con un massaggio si va a stimolare non solo il fisico, ma anche la mente. Si va a trovare un punto di incontro, di benessere psicofisico importante.

Benefici del massaggio personalizzato

Grazie al massaggio si ottengono dei benefici molto interessanti e da non sottovalutare. Di base, infatti, chiunque sia anche minimamente stressato, chi conduce una vita di fretta, deve prendersi del tempo per sé. Un momento in cui ricercare la propria salute psicologica, per contrastare gli effetti negativi dell’ansia e dello stress. Dal punto di vista fisico, il massaggio olistico personalizzato porta a favorire la circolazione linfatica e sanguigna, oltre che ridurre la tensione muscolare dovuta all’ansia, allo stress, a tutto ciò che turba il nostro corpo e organismo.

In base agli oli da massaggio utilizzati, poi, si possono ottenere altri numerosi benefici. Per esempio, un massaggio corpo personalizzato è ideale per chi vorrebbe trattare gli inestetismi cutanei e favorire una maggiore elasticità e idratazione. Fa bene alla pelle, dunque, ci permette di eliminare le tossine e le scorie accumulate. E, ovviamente, un massaggio aiuta a riequilibrare il sistema nervoso, a trovare un punto di incontro tra la serenità e il RELAX. Si può trattare persino lo stato ansioso, con un bel massaggio rilassante.

A chi richiedere i massaggi personalizzati?

È importante capire che il massaggio olistico personalizzato non può essere eseguito da chiunque. Per eseguire un massaggio ad hoc, è fondamentale aver studiato. Per diventare un operatore olistico professionista certificato, si deve comprendere la salute della persona, conoscere il corpo umano, sapere dove massaggiare per riequilibrare il sistema nervoso e fisico. Andrea Xhemali, per esempio, non lavora solo su singole parti del corpo, ma offre un massaggio nella sua totalità. Se hai bisogno di un massaggio e vuoi combattere i sintomi dell’ansia e dello stress, scopri che cosa ti propone Xhemali e come può aiutarti.

Il servizio offerto da Andrea Xhemali

Tra i trattamenti e i massaggi proposti da Andrea Xhemali, troviamo infatti delle chicche imperdibili: antistress, rilassante, olistico, contro l’ansia, contro i disturbi del sonno, l’aperimassaggio. Xhemali si è specializzato in massaggi rilassanti, per favorire la serenità fisica e mentale, per allontanare qualsiasi pensiero negativo e per tenere sotto controllo l’ansia. Un altro vantaggio interessante dei suoi massaggi è che puoi richiedere una completa personalizzazione: potrai discutere con lui del massaggio più indicato in base alle tue esigenze.

Non può mancare neppure la musica rilassante durante i suoi massaggi: Xhemali offre ben quattro playlist, dai suoni della natura fino al pianoforte, ma non manca il relax da Spa. Perché durante un massaggio è fondamentale avere quell’atmosfera calda e accogliente che fa la differenza. Soprattutto, che pone il cervello e il corpo in uno stato di riposo, di calma e tranquillità.

Tra gli altri vantaggi di affidarsi a un operatore olistico specializzato come Xhemali, la possibilità di scegliere il proprio olio per massaggi, in base ai benefici che si desiderano ottenere. Infine, è possibile diffondere mediante cromoterapia un olio essenziale a scelta ,durante il massaggio. Dal lettino riscaldato al più innovativo ed ecologico brick d’acqua incluso nel trattamento, il relax è assicurato e Andrea Xhemali opera sia a domicilio che in ben 8 sedi tra Torino e i suoi dintorni.