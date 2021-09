Giornata impegnativa per i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese. In Provincia di Torino, 2 gli interventi significativi. Alla Goja del Pis, Almese, un bagnante ha subito un infortunio a un arto inferiore ed è stato trasportato a valle in barella da una squadra a terra del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese.

Sempre una squadra a terra del Soccorso Alpino è intervenuta lungo il sentiero della Sacra di San Michele per recuperare un escursionista che ha accusato un malore.