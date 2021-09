Orazio Alù e la politica tra la gente: “Una parte di vita va dedicata al servizio della comunità in cui si vive” [VIDEO]

“Tornare a fare politica, riscoprire la passione di fare politica”. Orazio Alù (Moderati) da oltre 20 anni ricopre cariche istituzionali a Torino e anche alle prossime elezioni amministrative sarà candidato in Comune e in Circoscrizione 5.





“Il nostro territorio - spiega Alù - sta vivendo un cambiamento sociale importante, si affacciano nuovi bisogni e nuove necessità: il mio ruolo e il ruolo di chi guiderà la Città, sarà quello di seguire progetti che possano accompagnarli in questo percorso”.

Orazio Alù, qual è la sua idea di politica dopo oltre 20 anni di esperienza?

Per me la politica è condivisione, dialogo con le persone. E’ difendere e tutelare le persone più deboli, soprattutto gli anziani. Per come la intendo io, vuol dire stare sempre al fianco dei cittadini che in caso di bisogno sappiano di poter rivolgersi per poter risolvere i loro problemi.

Perché, diversi anni fa, ha deciso di fare politica?

Ho sempre pensato che una parte di vita debba essere dedicata al servizio della comunità in cui si vive. Posso mettere a disposizione di chi vorrà votarmi, oltre 20 anni di esperienza amministrativa e la mia presenza costante in tutti i consigli che si sono svolti in questi anni.

Se venisse eletto, quali sono i principi e i progetti che intende portare avanti nella sua attività amministrativa?

Voglio portare progetti che facciano sì che le persone anziane abbiano una risposta immediata ai loro bisogni da parte delle istituzioni. E soprattutto, siccome mi sono occupato di commercio negli ultimi anni, porre fine a questo drammatico trend di chiusure delle attività e fare in modo che le realtà commerciali di quartiere possano avere un futuro.

Lei è un volto noto nel quartiere, cosa si sentirebbe di dire ai suoi concittadini?

Che sono sempre disponibile, le persone possono contattarmi in qualsiasi momento sia sui social che al telefono: il mio telefonino è sempre acceso per loro.